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عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي وبمشاركة أعضاء اللجنة، تضمن مناقشة عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة.
ودرست اللجنة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1440/ 1441هـ.
وناقش أعضاء اللجنة مضامين التقريرين بشأن أداء المؤسستين والإنجازات التي تحققت والصعوبات التي واجهتهما.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس بعد الانتهاء من دراسة التقريرين تمهيداً لإدراجهما على جدول أعمال المجلس.
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 06:00 PM
خلال اجتماع عقدته "عن بُعد" برئاسة "الرويلي"
ارشيفية
عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي وبمشاركة أعضاء اللجنة، تضمن مناقشة عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة.
ودرست اللجنة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1440/ 1441هـ.
وناقش أعضاء اللجنة مضامين التقريرين بشأن أداء المؤسستين والإنجازات التي تحققت والصعوبات التي واجهتهما.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس بعد الانتهاء من دراسة التقريرين تمهيداً لإدراجهما على جدول أعمال المجلس.
، لجنة الزراعة بالشورى تناقش تقريري "الحبوب والري" ،
المصدر : الخليج 365
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