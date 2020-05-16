شكرا لمتابعة خبر عن «هيئة المواصفات» توضح طريقة إصدار شهادة المطابقة للمركبات الكهربائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة المواصفات والمقاييس، اليوم السبت، طريقة إصدار شهادة المطابقة للمركبات الكهربائية.

ونشرت الهيئة «إنفوجراف» جاء فيه أن إصدار شهادة مطابقة المركبات الكهربائية من بين الخدمات التي تقدمها الهيئة، لافتةً إلى أن تلك الشهادة تدل على مطابقة المركبة الكهربائية لمتطلبات اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية.

وأشارت الهيئة إلى التسجيل في موقع الهيئة للحصول على شهادة المطابقةوتعبئة طلب الحصول على شهادة مركبة كهربائية، وإرفاق التقارير المطلوبة مع سداد تكاليف الخدمة.

كما أكدت الهيئة أن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة هي 30 يوم عمل.