حقيقة تهكير موقع قياس

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تفاعل العديد من الطلاب والمغردين عبر وسم “قياس تهكر " بعد تداول أنباء وصورة من الموقع تفيد بحدوث مشاكل تقنية وتهكير وقرصنة للموقع. تفاعل العديد من الطلاب والمغردين عبر وسم “قياس تهكر " بعد تداول أنباء وصورة من الموقع تفيد بحدوث مشاكل تقنية وتهكير وقرصنة للموقع. وتبين بعد البحث أن الصورة قديمة ولا تمت للحقيقة بصلة، وأن الموقع يعمل كالمعتاد بدون أي مشاكل فنية. والجدير بالذكر ان هيئة تقويم التعليم والتدريب تواصل تحديث بيانات الطلاب والطالبات في قياس قبل دخول الاختبار التحصيلي التجريبي المقرر عقده يوم السادس من شوال المقبل.

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