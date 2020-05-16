صورة قديمة للملك سعود مع رئيس بعثة الحج لمسلمي الصين

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وثقت صورة قديمة الملك سعود بن عبدالعزيز مع رئيس بعثة الحج لمسلمي الصين، السيد برهان الشهيدي. وثقت صورة قديمة الملك سعود بن عبدالعزيز مع رئيس بعثة الحج لمسلمي الصين، السيد برهان الشهيدي. يذكر أن اللقاء تم لمناقشة ما يتعلق بموسم حج 1956م، وكان الشهيدي يرأس حينها الجمعية الإسلامية الصينية .

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