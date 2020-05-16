شكرا لمتابعة خبر عن يالفيديو.. الزعاق يكشف موعد عيد الفطر المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):توقع الدكتور خالد الزعاق، ، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بأن عدة شهر رمضان ستكون مكتملة، وعددها 30يوما.
وأضاف، خلال مداخلة له في برنامج كلنا مسؤول المذاع على قناة السعودية، أن عيد الفطر سيكون يوم الأحد الموافق 24 مايو الجاري.
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