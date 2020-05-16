بالفيديو .. شخص يقود سيارته بتهور في مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي شخص يقود سيارته بشكل متهور في مدينة مكة المكرمة. وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي شخص يقود سيارته بشكل متهور في مدينة مكة المكرمة. وظهر في المقطع، الشخص ومعه آخر، يوثق لحظة قيادته على الطريق الدائري الثالث بمدينة مكة المكرمة. وقاد الشخص سيارته بسرعة كبيرة، متخطيا السيارات المتواجدة بجواره على اليمن واليسار بدون مبالاة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

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