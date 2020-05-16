شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مستودع يخزن منتجات غذائية منتهية الصلاحية في بريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى): تمكنت هيئة الغذاء والدواء في بريدة من ضبط مستودعًا يخزن منتجات غذائية منتهية الصلاحية. تمكنت هيئة الغذاء والدواء في بريدة من ضبط مستودعًا يخزن منتجات غذائية منتهية الصلاحية. كما تمكن من ضُبط بداخله ١٢٠٤٠٨ عبوات من المنتجات الغذائية المخالفة، وتمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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