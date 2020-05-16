"صحة المدينة" تغلق مستشفى خاص بينبع

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): قررت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة إغلاق مستشفى خاص بمحافظة ينبع؛ بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس قررت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة إغلاق مستشفى خاص بمحافظة ينبع؛ بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد. وقالت صحة المدينة إنها أغلقت تحفظياً مستشفى خاص بمحافظة ‎ينبع؛ نظراً لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس ‎كورونا المستجد والعديد من المخالفات الطبية والفنية.

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