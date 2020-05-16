شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. محمد العيسى يوجه رسالة للمتربصين بالمسلمين ودولهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، ورئيس هيئة علماء المسلمين، رسالة للمتربصين بالمسلمين ودولهم.

وقال، خلال استضافته في برنامج بالتى هي أحسن المذاع على قناة MBC، إن هناك من يعتقد أن الدول الإسلامية قد ابتعدت عن الحق وأصبح ضالة، كما يسئ للمسلمين في كتابته ويعتقد أنه وجماعته هم فقط الذين يسيرون في الطريق الصحيح.

وأكد أن تدين هذه الفئة من الناس ليس صحيح، وإنما هو تدين فاسد، مؤكدًا أن من يستغل الدين لغرض غير ديني هو كمنتحل الدين، ولا يمثل التدين الحقيقي.

وحذر من يستغل الدين لمصالحه وأهوائه الخاصة من عواقب ذلك، مضيفا أن القيام بهذا يجعل المرء يخسر الدين والدنيا.