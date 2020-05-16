شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الداخلية: الزيارات العائلية والتنقل وراء إصابة نساء وأطفال بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، إن وزارة الصحة أعلنت عن مؤشرات إصابة نساء وأطفال بالفيروس نتيجة الزيارات العائلية والتنقل من مواقع إلى أخرى.

وشدد ، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، على منع التجمعات بكافة أشكالها وصورها كما نصت اللائحة.

وأوضح أن الأوقات المسموح بها بالتجول تهدف إلى تمكين الجميع من قضاء احتياجاتهم الضرورية القصوى، وليس للزيارات والتجمعات المخالفة للوائح.

ونوه بأن في اليومين السابقين تم رصد باعة متجولين في أكثر من موقع، وعند الوقوف على الحالات اتضح أنه لا يوجد تباعد اجتماعي ومخالفين للنظام.