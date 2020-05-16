السعودية: رابط الاستعلام عن منحة تعويض العاطلين عن العمل مع اقتراب عيد الفطر 2020 – طريقة التسجيل عبر منصة ساند

تنشر لكم وكالة سوا الاخبارية رابط منصة ساند للاستعلام عن منحة تعويض العاطلين عن العمل بالمملكة العربية السعودية، بعد فرض التجول بكافة مدن المملكة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، يستفيد من منحة تعويض العاطلين المواطنين السعوديين وأن عمره لا يتجاوز 60 عاما، مشيرة ان العمل لا يكون تارك العمل من نفسة، حيث بلغت عدد المعاملات على المنصة ما يزيد عن مأتي ألف حالة مستوفية لشروط المفروضة.

رابط الاستعلام عن منحة تعويض العاطلين عن العمل هنــــا أو هنـــــا

ولفت الوكالة عبر حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": الى ان تكون فترة العمل الخاصة تجاوزت الفترة المعروفة بقانون العمل، وأن يكون الشخص المتقدم لدية القدرة على العمل.

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ونشرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطوات الاستعلام عن تعويض منصة ساند ومنها أدخال رقم الهوية بعد التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص ومن ثم الضغط على التامين اون لاين والتحقق من الاشتراك في خدمة التأمينية بالفعل.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحكومة بالمملكة ستتحمل من خلال نظام "ساند" 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات فيروس كورونا، جاء ذلك بتعليمات من الملك سلمان بن عبد العزيز.

الجدير بالذكر ان قيمة المبلغ المقدم عن طريق ساند يكون بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، مشيرة أن يحق لصاحب العمل أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه في التأمينات لمدة ثلاثة أشهر.