مهم جداً .. شرح كامل لتطبيق #توكلنا

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تجربتي مع تطبيق توكلنا حبيت اليوم أشارككم تجربتي بعد تحميل تطبيق توكلنا ????????

بكل أمانة التطبيق سهل وممتع، وما فيه أي تعقيدات، وأي إجراء خاطئ تسويه بيجيك تنبيه ويقولك وين الخطأ ووش المفروض تطلب من أنواع التصاريح.. وقبل ما نبدأ شرح التطبيق لازم تعرف 4 ألوان رئيسية فيه

???? إذا كان اللون أخضر يعني تصريحك شغال

???? إذا كان اللون أحمر يعني غير مصرح لك بالخروج

???? إذا كان اللون أصفر يعني إنك مخالط

⚪ إذا كان اللون رصاصي فإما إن الـGPS عندك مو شغال أو إنك مركب VPN بجوالك وممكن يكون مؤشر إنذار بإغلاق الخدمات عنك لوجود حالة تلاعب محتملة

~ باسم الله نبدأ نشرح عن التطبيق: ~

✅ طريقة التسجيل جدًا سهلة فيه، بس لازم جوالك يكون مسجل في أبشر.. إذا جوالك مو مسجل اطلب من أبوك أو أخوك أو عمك يدخل على أبشر ويبحث عن خانة (تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا؟ الوصول لها بيكون من قائمة خدماتي ⬅️ ثم خدمات بعدها ⬅️ يضغط على الخدمات

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✅ نجي الآن للتعريف بالخدمات.. التطبيق يوفر لك عدة أنواع من التصاريح:

???? تموين داخل الحي.. وهذا التصريح تقدر تطلبه في المناطق والأحياء اللي فيها حظر تنقل كلي، بس بتكون محصور في محيط سكنك وما تقدر تبعد أكثر من كذا

???? النوع الثاني تموين طارئ.. هذا التصريح تقدر تطلبه في مناطق الحظر الجزئي والكلي بس في ساعات المنع اللي هي مثلًا هالأيام في الرياض (من 5 العصر لين 9 الصباح).. وتقدر تستخدمه 4 مرات في الأسبوع ومدة كل تصريح ساعة 1️⃣ وحدة

???? (ملحوظة عشان ما تتوهق) : التموين الطارئ يسمح لك تتقضى من أي مكان لكن خلال ساعة وحدة بس، يعني أنت في السويدي ممكن تروح تتقضى من بندة اللي في العليا.. لكن لو خلصت الساعة بيقلب (تصريحك أحمر)???? وترى اللي بيخالفك وقتها مو التطبيق.. اللي بيخالفك نقاط التفتيش اللي بتمر عليها)

???? طيب.. نجي الآن لخدمة المواعيد الطبية ????، طبعا ما تقدر تطلب موعد من التطبيق، لكن الموعد بيجيك بشكل آلي في التطبيق بعد ما تطلبه من المستشفى.. و أول ما تخلص موعدك وقبل ما تطلع لا تنسى تمر على الاستقبال عشان يفعل لك تصريح العودة بالسلامة..

???? إلى هنا، وترانا ما قضينا لسى، لكن ودي ما أحرق عليكم كل التطبيق، ونفسي تدخلون تجربونه بأنفسكم.. بس فيه شغلة مهمة لازم تاخذونها بعين الإعتبار، ترى أي واحد ما يحدد موقعه ???? من بيته ???? ما راح يستفيد من التصاريح عشان كذا تأكدوا إنكم وقت التحميل تختارون موقعكم وأنتم في بيوتكم وبشكل دقيق جدًا.. للتحميل ????????????????????????

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