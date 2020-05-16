أخبار السعودية اليوم.. الداخلية توضح عقوبة بث الشائعات حول كورونا.. وعودة 255 مواطنًا من القاهرة

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم السبت 16 مايو 2020م أبرز الأخبار في المملكة، ومنها توقيع عقوبة على من يبث شائعات حول كورونا تصل للسجن 5 سنوات وغرامة مليون ريال، ووصول 255 مواطنًا إلى مطار الملك عبدالعزيز قادمين من القاهرة، وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق عدة خلال الساعات القادمة.

الداخلية: عقوبة من يبث شائعات حول كورونا تصل للسجن 5 سنوات وغرامة مليون ريال

أكَّدت وزارة الداخلية، أنه يعاقب من يبث الشائعات حيال جائحة كورونا المستجد، عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، أو قام بتداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو من يحرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بفرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال، ولا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات.

«الضمان الصحي» يعتمد نشاط إدارة دورة الإيرادات «RCM»

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني، اليوم السبت، اعتماده نشاط إدارة دورة الإيرادات RCM، وذلك لتحسين وتسهيل الإجراءات التشغيلية والإسهام في رفع مستوى جودة المطالبات ودقتها.

«التدريب التقني» بالمدينة المنورة تعلن مواعيد القبول الإلكتروني لبرامجها

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، عن موعد فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها (للبنين والبنات).

القبض على مفحّط عرّض حياة الآخرين للخطر بالطائف

ألقى مرور محافظة الطائف، القبض على قائد مركبة، مارس التفحيط على طريق (الرميدة- سيسد)، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وصول 255 مواطنًا إلى مطار الملك عبدالعزيز قادمين من القاهرة

وصل 255 مسافرًا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قادمين من القاهرة، ضمن رحلات عودة المواطنين العالقين بالخارج.

الحصيني: أمطار متفاوتة الشدة على مناطق عدة خلال الساعات القادمة

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توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خريطة أمطار نهار السبت وليلة الأحد.

«النمر» ينبه لتصرفات خاطئة للأطباء «تؤذي المرضى»

نبه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، لتصرفات خاطئة قد يمارسها بعض الأطباء وتؤذي شعور المرضى.

رسالة مؤثرة من طبيب نقل كورونا لأمه وأخواته

وجّه الدكتور «عمر حافظ» رسالة مؤثرة إلى والدته وأخواته، الذين نقل لهم عدوى فيروس كورونا المستجد، معربًا عن تمنياته بقضاء العيد معهم في البيت.

حساب المواطن: 3 خطوات للتعامل مع حالة «تابع غير مؤهل»

أوضح برنامج حساب المواطن كيفية التعامل مع حالة «تابع غير مؤهل»، والخطوات الواجب اتخاذها في تلك الحالة.

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من الحشيش المخدر

أحبطت دوريات حرس الحدود بمنطقة نجران محاولة تهريب أكثر من نصف طن من الحشيش المخدر، وذلك بعد رصد تجاوز مركبة للحدود السعودية بالربع الخالي فجر الجمعة 15 مايو.

المشرف على التطوير العقاري بالإسكان: نسعى لتوفير جودة حياة للمستفيدين

أوضح المشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود، أنَّ وزارة الإسكان تبذل العديد من الجهود لتذليل العقبات لضمان استمرار العمل في مشروعات الإسكان؛ بالشراكة مع القطاع الخاص.

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