بـ839 حالة.. الرياض تتصدَّر المدن الأكثر إصابة بكورونا وجدة ثانيًا بـ 450 خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في الإصابات بفيروس كورونا، مسجلة 839 حالةً، من أصل 2840 حالةً، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وفقًا للمتحدث باسم وزارة الصحة.

وسجلت مدينة جدة 450 حالة، ومكة المكرمة بـ366 حالة، والمدينة المنورة 290 حالة، والدمام 180 حالة، والدرعية 89 حالة.

فيما سجَّلت القطيف 80 حالة، والخبر 78 حالة، والجبيل 75 حالة، والطائف 57 حالة، وينبع 50 حالة، والهفوف 49 حالة، وتبوك 38 حالة، وبريدة 24 حالة، وحفر الباطن 20 حالة، ووادي الدواسر 19 حالة، والظهران 15 حالة، وبقيق 13 حالة، والنعيرية 9 حالات، وحائل 8 حالات.

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ووفقًا لمتحدث الصحة سجلت الخرج 7 حالات، والخفجي 6 حالات، وصفوى والمذنب وخليص وشقراء 5 حالات لكل منها، والخرمة والمجمعة 4 حالات لكل منها، وراس تنورة ومنفذ الحديثة وجديدة عرعر وثادق 3 حالات لكل منها.

كما تم تسجيل حالتين في كل من: البكيرية ووادي الفرع والقريع والليث والقرى وحوطة بني تميم والسليل.

بينما تم تسجيل حالة واحدة فقط في كل من: سكاكا والمبرز والجفر وخميس مشيط وعنيزة والبدائع والرس وعقلة الصقور وبيشة وسبت العلاية وأملج وحقل وضباء والوجه والقوز وعرعر وحزم الجلاميد والدلم وليلى وضرماء والزلفي والقويعية ورماح والقريات.

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