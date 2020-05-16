«أبشر» تجيب عن أبرز 4 استفسارات عن خدمة فرجت

أوضحت منصة أبشر الإجابة على نحو 4 أبرز استفسارات عن خدمة فرجت التي تساهم في سداد مبالغ مستحقة على المحكومين في القضايا المالية، وفق بعض الضوابط والشروط.

وأكدت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن خدمة فرجت تتيح استعراض حالات الموقوفين بقضايا مالية ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة ويمكن البحث وفقًا لعوامل مختلفة بالخدمة.

وأضافت منصة أبشر أن خدمة فرجت تشمل جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط الخدمة سواء مواطنين أو مقيمين للجنسين.

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وردًا على استفسار حول إمكانية إضافة حالة إنسانية على خدمة فرجت، أوضحت أبشر أنه لا يمكن حاليًا استقبال أو تقديم طلبات الإضافة للحالات من خلال المنصة.

وتابعت منصة أبشر أنه متاح التبرع عبر خدمة فرجت بإمكانية الاختيار بين زكاة أو صدقة.

وكان المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون أوضح، مساء أمس الجمعة، أن خدمة فرجت بيومها التاسع منذ انطلاقتها في 14 رمضان 1441هـ، أسهمت حتى اليوم في سداد مبلغ 32.848.568 ريال، واستفاد منها نحو 556 مواطنًا ومقيمًا.

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