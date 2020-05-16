فيديو.. الزعاق يؤكد: رمضان 30 يومًا والعيد الأحد

جدد المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، توقعه باستكمال عدة شهر رمضان 30 يومًا، مشيرًا إلى أنَّ عيد الفطر سيكون الأحد.

وقال الزعاق عبر قناة «السعودية»، إنَّ العيد سيكون يوم الأحد الموافق 24 مايو الجاري.

وكان «الزعاق» ذكر في 12 مايو الجاري، أنَّ العمليات الحسابية تشير إلى أنَّ عدة شهر رمضان ستكمل 30 يومًا، وأن يوم الأحد الموافق 24 مايو الجاري هو أول أيام العيد.

وقال الزعاق في فيديو نشره عبر حسابه بتويتر، إنَّ الدراسات أوضحت أنَّ رمضان بدأ يوم الجمعة 24 أبريل وانتصف يوم الجمعة، وأن تربيعه الأخير سيكون يوم الجمعة، كما سيولد هلال شهر شوال مساء يوم الجمعة.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة، أوضحت عبر حسابها بفيسبوك، أنه مساء يوم الجمعة (22 مايو) سيغرب القمر من أفق مكة المكرمة عند الساعة (06:45) مساءً، وذلك قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس التي ستغرب بعد (11 دقيقة) عند الساعة (06:56) مساءً، وعليه ستكون رؤية القمر هذه الليلة مستحيلة.

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أما مساء اليوم التالي السبت (23 مايو) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة (06:56) مساءً، في ذلك الوقت سيكون القمر على ارتفاع (8) درجات فوق الأفق والزاوية التي تفصله عن الشمس «الاستطالة» (9) درجات وإضاءة قرصه (0.7 %) وسيغرب عند الساعة (07:40) مساءً، بعد (44 دقيقة) من غروب الشمس، وعليه ستكون رؤية هلال القمر ممكنة من خلال التلسكوب ومهيأة للعين المجردة في حال كانت الظروف الجوية مثالية.

وعليه ستكون غرة شهر شوال فلكيًا يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020، علمًا بأن القرار النهائي يعود للمحكمة العليا السعودية.

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بالفيديو.. الزعاق: عدة رمضان تكمل 30 يومًا.. والعيد الأحد 24 مايو