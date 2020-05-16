مكة والرياض وجدة تتصدر قائمة المتعافين من كورونا

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، أن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى (23,658) وذلك بعد شفاء (1797) حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفق الموقع إحصاءات كورنا في المملكة التابع لوزارة الصحة، جاءت خريطة إجمالي المتعافين طبقًا للمدن كالتالي: مكة المكرمة 5,593 حالة، والرياض 5593 حالة، وجدة 3,987 حالة، والمدينة المنورة 2,966 حالة، والهفوف 1,400 حالة، والدمام 1,162 حالة.

وسجلت بيش 494 حالة، والجبيل 472 حالة، والخبر 290 حالة، والطائف 269 حالة، والقطيف 219 حالة، وتبوك 163 حالة، وبريدة 83 حالة، وخميس مشيط 82 حالة، وينبع 79 حالة.

فيما سجلت الظهران 79 حالة، وجازان 57 حالة، وبيشة 55 حالة، وأبها 44 حالة، وعنيزة 44 حالة، والمجاردة 42 حالة، والباحة 36 حالة، والخرج 32 حالة، ونجران 31 حالة، وعرعر 29 حالة، والقريات 28 حالة، والدرعية 28 حالة.

كما سجلت حائل 27 حالة، وبقيق 19 حالة، والجفر 17 حالة، والقنفذة 16 حالة، ورأس تنورة 16 حالة، والخفجي 15 حالة، والهدا 15 حالة، والمخواة 14 حالة، والعارضة 10 حالات، وسبت العلاية 9 حالات، وصبيا 9 حالات، وسكاكا 8 حالات، ومحايل 8 حالات، والزلفي 7 حالات، وصامطة 7 حالات.

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ووفق الموقع، سجلت حفر الباطن 7 حالات، والمذنب 7 حالات، والمنطق 6 حالات، وشرورة 6 حالات والطوال 5 حالات وأبوعريش 5 حالات، وأحد رفيدة 4 حالات، والرس 4 حالات، الموية 4 حالات، وبلجرشي 4 حالات، وثريبان 4 حالات، والوجه 3 حالات، والقريع 3 حالات.

كما تعافت حالتان في كل من: خليص والحناكية وطبرجل ودومة الجندل، ورفحا، والبكيرية، والمظيلف، وميسان، وأضم، وسيهات، والمبرز.

بينما تعافى شخص واحد في كل من: عقلة الصقور، والعيدابي، والمضة، والدرب، ورابغ، وقيا، والشملي، وتربة، والبدائع، ورياض الخبراء، وظلم، والعقيق، والعلا، والنعيرية، والعيص، ومركز حدود الحديثة، ووادي الفرع، ووادي الدواسر، وأم الدوم، والعارضة

في السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم الصحة أن إجمالي الفحوص الخاصة بفيروس كورونا بلغ (570360 فحصًا).

وأوضح العبدالعالي، أن الفحوص المخبرية الجديدة سجلت (18285) فحصًا، ليبلغ إجمالي الفحوص (570360) فحصًا.

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