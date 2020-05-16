وزارة الصحة: تسجيل 2840 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 302

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 52,016، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1797، ما يرفع الإجمالي إلى 23,658.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 302 حالة، بعد تسجيل 10 حالات جديدة.