المتحدِّث الأمني للداخلية: 3334 مخالفة لمنع التجول في يوم واحد.. والرياض تتصدر بـ 1845 حالة

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اليوم السبت، تسجيل 3334 مخالفة على مستوى مناطق المملكة، أغلبها في الرياض ومكة والمنطقة الشرقية.

وأوضح المتحدث أنَّ هناك ارتباطًا بين ارتفاع نسب الفيروس في هذه المناطق الثلاثة مع مخالفة قرار منع التجول.

وأكَّد أنّ الأوقات المسموح بها بالتجول تهدف إلى تمكين الجميع من قضاء احتياجاتهم الضرورية القصوى، وليس للزيارات والتجمعات المخالفة للوائح.

وأشار إلى أنَّه خلال الأيام الماضية أكدت وزارة الصحة عن مؤشرات إصابة نساء وأطفال بالفيروس نتيجة الزيارات العائلية والتنقل من مواقع إلى أخرى.

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وقال المتحدث الأمني: «حتى يوم أمس ولمدة يوم واحد بلغت المخالفات 3334 مخالفة على مستوى مناطق المملكة».

أضاف: «وكانت مدينة الرياض الأعلى بـ 1845 مخالفة، وتليها مكة المكرمة بـ 281 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 277 مخالفة».

وأشار إلى أنَّ هناك ارتباطًا بين ارتفاع الفيروس في هذه المناطق الثلاثة مع مخالفة قرار منع التجول، والأكيد أنَّ التجمعات تسهم في زيادة الانتشار وسهولة انتقاله.

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