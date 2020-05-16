يتم الحصول عليها خلال 30 يوم عمل..
أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس، اليوم السبت، طريقة إصدار شهادة المطابقة للمركبات الكهربائية.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قامت الهيئة بنشر «إنفوجراف» جاء فيه أن إصدار شهادة مطابقة المركبات الكهربائية من بين الخدمات التي تقدمها الهيئة، لافتةً إلى أن تلك الشهادة تدل على مطابقة المركبة الكهربائية لمتطلبات اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية.
وعن آلية الحصول على شهادة المطابقة، أشارت الهيئة إلى التسجيل في موقع الهيئة https://jeem1.saso.gov.sa، وتعبئة طلب الحصول على شهادة مركبة كهربائية، وإرفاق التقارير المطلوبة مع سداد تكاليف الخدمة.
وأكدت الهيئة أن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة هي 30 يوم عمل.
اقرأ أيضًا:
لمواجهة كورونا.. إتاحة عدد من «المواصفات القياسية» بالمجان
كانت هذه تفاصيل خبر «هيئة المواصفات» تحدد طريقة إصدار شهادة المطابقة للمركبات الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.