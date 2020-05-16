«هيئة المواصفات» تحدد طريقة إصدار شهادة المطابقة للمركبات الكهربائية

أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس، اليوم السبت، طريقة إصدار شهادة المطابقة للمركبات الكهربائية.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قامت الهيئة بنشر «إنفوجراف» جاء فيه أن إصدار شهادة مطابقة المركبات الكهربائية من بين الخدمات التي تقدمها الهيئة، لافتةً إلى أن تلك الشهادة تدل على مطابقة المركبة الكهربائية لمتطلبات اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية.

Advertisements

وعن آلية الحصول على شهادة المطابقة، أشارت الهيئة إلى التسجيل في موقع الهيئة https://jeem1.saso.gov.sa، وتعبئة طلب الحصول على شهادة مركبة كهربائية، وإرفاق التقارير المطلوبة مع سداد تكاليف الخدمة.

وأكدت الهيئة أن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة هي 30 يوم عمل.

اقرأ أيضًا: