السعودية اليوم / أمانة المنطقة الشرقية تُنفذ 625 جولة رقابية بالقطيف



القطيف 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

نفَّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الثلاثة أسابيع الماضية من شهر رمضان المبارك، 625 جولة، على المحلات التجارية والغذائية بمحافظة القطيف، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها من أجل إحكام الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أن جولات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية شملت 3917 منشأة غذائية، أسفرت عن إغلاق 76 محلاً مخالفاً للاشتراطات، وتسجيل 630 إنذاراً لمخالفات صحية، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات حسب لائحة الغرامات البلدية، ومصادرة مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشارت إلى أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.

وأكدت أمانة الشرقية، استمرار الجولات التفتيشية على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية الأنظمة والتعليمات والتزام جميع المنشآت الصحية بها، داعيةً المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».

مما يذكر أن الأمانة ضبطت في وقت سابق أكثر من ثلاثة مسالخ مخالفة وأتلفت 34712 كيلوجراما من اللحوم وأحشاء الحيوانات التي تظهر عليها علامات الفساد والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و ١,١٦٥ لترا حليب مجهول المصدر، كما أتلفت 4500 كيلوجراما من المكسرات الفاسدة، و 1025 كيلوجراما من المعسل والمواد الأولية مجهولة المصدر.

// انتهى//.

17:40ت م

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