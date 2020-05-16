السعودية اليوم / لجنة الزراعة في الشورى تناقش "عن بعد" تقريري مؤسستي الحبوب والري



الرياض 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى اجتماعًا (عن بعد) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي وبمشاركة أعضاء اللجنة، جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة.

ودرست اللجنة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1440 / 1441هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1440 / 1441هـ.

كما ناقش أعضاء اللجنة مضامين التقريرين بشأن أداء المؤسستين والإنجازات التي تحققت والصعوبات التي واجهتهما.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس بعد الانتهاء من دراسة التقريرين تمهيدًا لإدراجهما على جدول أعمال المجلس.

// انتهى //

17:37ت م

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