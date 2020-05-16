السعودية اليوم / أمانة منطقة نجران تعد خطة عمل للمسالخ ونقاط الذبح



نجران 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أعدت أمانة منطقة نجران ممثلةً بإدارة الرقابة الشاملة بالتعاون مع شرطة ومرور المنطقة خطة عمل متكاملة لتكثيف الرقابة على المسالخ ونقاط الذبح.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن علي رجاء أن الخطة شملت تكثيف الرقابة على جميع المسالخ ونقاط الذبح والتركيز على تطبيق الاشتراطات الصحية التي تحد من انتشار فايروس

وأشار إلى أن الخطة تتمثل بإلزام المسالخ ونقاط الذبح بوضع أرقام تسلسلية للمواطنين والمقيمين وتوفير عدد كافي من الموظفين لتوزيع الارقام على المواطنين وتنظيم الدخول والخروج ، تفادياً للزحام ، وتطبيقاً للاحترازات الوقائية ، للحد من التزاحم ومنع دخول المواطنين للمسلخ أو نقطة الذبح باستثناء من لديه ذبيحة داخل المسلخ حسب الارقام والطاقة الاستيعابية.

وأكد ابن رجاء تكليف مراقبين صحيين للعمل بالمسالخ ونقاط الذبح التي تشهد ازدحاماً كبيراً لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع شرطة ومرور المنطقة ، لإلزام المواطنين والمقيمين بالبقاء في مركباتهم واستلام ذبائحهم فور تجهيزها وفق التنظيم.

وبين أن الأمانة تنفذ جولات رقابية ميدانية على تلك المسالخ ونقاط الذبح بتكرار الزيارات للمراقبين الصحيين والبيطريين للإشراف على تلك المسالخ ، وتقديم خدمات متخصصة من عمليات الذبح مروراً بالكشف الطبي البيطري لسلامة المواطن والزائر ، بتوفير ظروف صحية ملائمة تضمن سلامة اللحوم بإشراف فني وإداري من قبل الأطباء البيطريين .

وأشار ابن رجاء إلى إعداد تقارير يومية عن المذبوحات بكل مسلخ والإعدامات الكلية والجزئية , وأخرى عن أعمال الصيانة الدورية للمسالخ وغيرها ، إضافةً إلى عمل اجتماع دوري تنسيقي مع مدراء التشغيل والمدراء الإداريين بالمسالخ للاطمئنان على سير أعمال الخطة.

// انتهى //

17:30ت م

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نجران 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأعدت أمانة منطقة نجران ممثلةً بإدارة الرقابة الشاملة بالتعاون مع شرطة ومرور المنطقة خطة عمل متكاملة لتكثيف الرقابة على المسالخ ونقاط الذبح.وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن علي رجاء أن الخطة شملت تكثيف الرقابة على جميع المسالخ ونقاط الذبح والتركيز على تطبيق الاشتراطات الصحية التي تحد من انتشار فايروس كورونا ، بمتابعةِ مباشرة من أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان.وأشار إلى أن الخطة تتمثل بإلزام المسالخ ونقاط الذبح بوضع أرقام تسلسلية للمواطنين والمقيمين وتوفير عدد كافي من الموظفين لتوزيع الارقام على المواطنين وتنظيم الدخول والخروج ، تفادياً للزحام ، وتطبيقاً للاحترازات الوقائية ، للحد من التزاحم ومنع دخول المواطنين للمسلخ أو نقطة الذبح باستثناء من لديه ذبيحة داخل المسلخ حسب الارقام والطاقة الاستيعابية.وأكد ابن رجاء تكليف مراقبين صحيين للعمل بالمسالخ ونقاط الذبح التي تشهد ازدحاماً كبيراً لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع شرطة ومرور المنطقة ، لإلزام المواطنين والمقيمين بالبقاء في مركباتهم واستلام ذبائحهم فور تجهيزها وفق التنظيم.وبين أن الأمانة تنفذ جولات رقابية ميدانية على تلك المسالخ ونقاط الذبح بتكرار الزيارات للمراقبين الصحيين والبيطريين للإشراف على تلك المسالخ ، وتقديم خدمات متخصصة من عمليات الذبح مروراً بالكشف الطبي البيطري لسلامة المواطن والزائر ، بتوفير ظروف صحية ملائمة تضمن سلامة اللحوم بإشراف فني وإداري من قبل الأطباء البيطريين .وأشار ابن رجاء إلى إعداد تقارير يومية عن المذبوحات بكل مسلخ والإعدامات الكلية والجزئية , وأخرى عن أعمال الصيانة الدورية للمسالخ وغيرها ، إضافةً إلى عمل اجتماع دوري تنسيقي مع مدراء التشغيل والمدراء الإداريين بالمسالخ للاطمئنان على سير أعمال الخطة.// انتهى //17:30ت م0094

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.