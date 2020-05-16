السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ 593 جولة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية



الدمام 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 593 جولة منها 15 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة على الأسواق المركزية، ومساكن الوافدين، للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية خلال شهر رمضان المبارك، والتزمها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة للحد من انتشار فيروس

وأوضحت الأمانة أن هذه الحملات أسفرت عن 10 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية، و 5 مخالفات في مساكن العمالة، و 49 مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية، وأصدرت 13 مخالفة لمزاولة أنشطة من المحلات غير المستثناة، و 43 مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة الحظر، إضافة إلى إصدار 29 شهادة صحية لعدد من المنشآت.

وفيما يتعلق بالنظافة والإصحاح البيئي رفعت الأمانة 8003 أطنان من النفايات بمشاركة 9996 فردا و 1977 آلية ومعدة، حيث تم تطهير وتعقيم 6329 من المواقع العامة، وتنظيف وتطهير 946 موقعاً في المحلات والأسواق التجارية، باستخدام 180.215 لتراً من المعقمات والمطهرات، وإزالة 4063 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة 509 كيلو جراماً من المنتجات المخالفة وغير صالحة للاستخدام.

وقدمت من خلال المسؤولية الاجتماعية معلومات متعددة حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها المجتمع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الصحفية التي بلغت 24 خبراً ، إضافة إلى نشر 52 تغريدة تتحدث عن جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح حول الوقاية من جائحة كورونا.

وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في تكثيف الجولات الرقابية في جميع المواقع وحملات التطهير والتعقيم للقضاء على هذا الوباء من أجل بيئة آمنة على الجميع، منوهةً بحرص المواطنين والمقيمين والتواصل معها من خلال مركز 940 والابلاغ عن أي ملاحظات.

// انتهى //

17:16ت م

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الدمام 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 593 جولة منها 15 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة على الأسواق المركزية، ومساكن الوافدين، للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية خلال شهر رمضان المبارك، والتزمها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة للحد من انتشار فيروس كورونا ، وتحسين المشهد الحضري.وأوضحت الأمانة أن هذه الحملات أسفرت عن 10 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية، و 5 مخالفات في مساكن العمالة، و 49 مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية، وأصدرت 13 مخالفة لمزاولة أنشطة من المحلات غير المستثناة، و 43 مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة الحظر، إضافة إلى إصدار 29 شهادة صحية لعدد من المنشآت.وفيما يتعلق بالنظافة والإصحاح البيئي رفعت الأمانة 8003 أطنان من النفايات بمشاركة 9996 فردا و 1977 آلية ومعدة، حيث تم تطهير وتعقيم 6329 من المواقع العامة، وتنظيف وتطهير 946 موقعاً في المحلات والأسواق التجارية، باستخدام 180.215 لتراً من المعقمات والمطهرات، وإزالة 4063 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة 509 كيلو جراماً من المنتجات المخالفة وغير صالحة للاستخدام.وقدمت من خلال المسؤولية الاجتماعية معلومات متعددة حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها المجتمع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الصحفية التي بلغت 24 خبراً ، إضافة إلى نشر 52 تغريدة تتحدث عن جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح حول الوقاية من جائحة كورونا.وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في تكثيف الجولات الرقابية في جميع المواقع وحملات التطهير والتعقيم للقضاء على هذا الوباء من أجل بيئة آمنة على الجميع، منوهةً بحرص المواطنين والمقيمين والتواصل معها من خلال مركز 940 والابلاغ عن أي ملاحظات.// انتهى //17:16ت م0093

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.