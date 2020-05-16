السعودية اليوم / شؤون الحرمين تكثف عمليات التعقيم والتنظيف أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام



مكة المكرمة 23 رمضان 1441 ه موافق 16 مايو 2020 م واس

كثفت الإدارات الميدانية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عمليات التعقيم والتنظيف مع استمرار الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفايروس

وشغلت كافة الإدارات طاقتها من الكوادر البشرية والآلية، والعمل ميدانياً وفق خطط الحالات الطارئة المعدة مسبقاً، وتكثيف أعمال نظافة صحن المطاف وأروقة وساحات الحرم المكي الشريف.

وقامت الإدارات بشؤون الحرمين بتكثيف غسيل ومسح الأرضيات في المسجد الحرام، وسط أجواء روحانية مليئة بالأمن والإيمان، أدى المصلون مساء أمس في الحرم المكي الشريف صلاة القيام أثناء هطول أمطار الخير على مكة المكرمة .

// انتهى //

17:15ت م

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مكة المكرمة 23 رمضان 1441 ه موافق 16 مايو 2020 م واسكثفت الإدارات الميدانية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عمليات التعقيم والتنظيف مع استمرار الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفايروس كورونا ( كوفيد - 19 ) أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام والتي شهدتها مكة المكرمة أمسوشغلت كافة الإدارات طاقتها من الكوادر البشرية والآلية، والعمل ميدانياً وفق خطط الحالات الطارئة المعدة مسبقاً، وتكثيف أعمال نظافة صحن المطاف وأروقة وساحات الحرم المكي الشريف.وقامت الإدارات بشؤون الحرمين بتكثيف غسيل ومسح الأرضيات في المسجد الحرام، وسط أجواء روحانية مليئة بالأمن والإيمان، أدى المصلون مساء أمس في الحرم المكي الشريف صلاة القيام أثناء هطول أمطار الخير على مكة المكرمة .// انتهى //17:15ت م0091

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