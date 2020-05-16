السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تنفذ حملة تفتيشية على مساكن الوافدين ضمن جهود مكافحة كورونا



جدة 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة محافظة جدة اليوم حملة تفتيشية في إطار مجهوداتها لمكافحة فيروس

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة المهندس باسم الجدعاني أن الحملة التي تمت في نطاق حي السلامة الشعبي تم خلالها الكشف على القاطنين الوافدين ، ومعاينة البيوت الشعبية التي تم استغلالها كمساكن لهم دون مراعاة للإجراءات الاحترازية ، كما تم تعقيم هذه المساكن البالغ عددها أكثر من 50 موقعاً تمهيداً لمعالجة وضعها.

وأضاف أن الأمانة قامت بحملة شاملة في نطاق الحي للتأكد من تطبيق المراكز والمحال التجارية للإجراءات الاحترازية ، حيث تم إغلاق المحلات المخالفة ، ومصادرة وإتلاف عربات الباعة الجائلين المخالفين في نطاق الحي, مقدماً شكره لسكان على تعاونهم مع حملة البلدية ومشاركتهم في التبليغ عن مخالفات سكن الوافدين والمخالفات البلدية من خلال رقم طوارئ البلاغات وتطبيق بلدي 940 .

// انتهى //

17:14ت م

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جدة 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسنفذت أمانة محافظة جدة اليوم حملة تفتيشية في إطار مجهوداتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مساكن الوافدين بحي السلامة الشعبي بمشاركة محافظة جدة ووزارة الصحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة وشرطة جدة .وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة المهندس باسم الجدعاني أن الحملة التي تمت في نطاق حي السلامة الشعبي تم خلالها الكشف على القاطنين الوافدين ، ومعاينة البيوت الشعبية التي تم استغلالها كمساكن لهم دون مراعاة للإجراءات الاحترازية ، كما تم تعقيم هذه المساكن البالغ عددها أكثر من 50 موقعاً تمهيداً لمعالجة وضعها.وأضاف أن الأمانة قامت بحملة شاملة في نطاق الحي للتأكد من تطبيق المراكز والمحال التجارية للإجراءات الاحترازية ، حيث تم إغلاق المحلات المخالفة ، ومصادرة وإتلاف عربات الباعة الجائلين المخالفين في نطاق الحي, مقدماً شكره لسكان على تعاونهم مع حملة البلدية ومشاركتهم في التبليغ عن مخالفات سكن الوافدين والمخالفات البلدية من خلال رقم طوارئ البلاغات وتطبيق بلدي 940 .// انتهى //17:14ت م0090

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.