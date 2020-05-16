السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية توزع 400 سلة غذائية في أديس أبابا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين



الرياض 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

وزعت سفارة المملكة العربية

حضر توزيع السلال الغذائية الملحق الديني السعودي علي بن خالد الخضيري ورئيس المجلس العالي للشؤون الإسلامية في اديس ابابا الشيخ سلطان أمان إيبا، ومقابي تامرات مسؤول شؤون الأديان في وزارة السلام في أديس أبابا وعدد من المسؤولين في المجلس.

وبهذه المناسبة، ألقى الملحق الديني السعودي بإثيوبيا علي الخضيري كلمة أكد فيها أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله يحرص على تنفيذ هذا البرنامج سنوياً تجسيداً لمبدأ الأخوة الإسلامية وتحقيقاً للتضامن مع الأشقاء في شهر الخير والعطاء ، مشيراً إلى أن هذا البرنامج جاء في وقت والناس في أمس الحاجة إليه في ظل الظروف الراهنة مع تفشي وباء

ونوه بالمتابعة والإشراف المباشر لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الذي يولي برنامج خادم الحرمين الشريفين أهمية بالغة ويتابع أدق تفاصيله، مبيناً بأن البرنامج تشرف على تنفيذه سفارة خادم الحرمين الشريفين في إثيوبيا ممثلة في مكتب الملحق الثقافي التابع لوزارة الشؤون الإسلامية.

من جانبه قدم رئيس المجلس العالي للشؤون الإسلامية في أديس أبابا الشيخ سلطان أمان الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما السخي لشعب إثيوبيا، داعيا الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية من كيد الكائدين وشر الحاسدين وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

بدوره، أشاد مسؤول شؤون الأديان في وزارة السلام بأديس أبابا مقابي تامرات في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة بجهود المملكة العربية السعودية المتواصلة التي تعم نسيج الشعب الإثيوبي ، كما أعرب عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله - .

// انتهى //

16:52ت م

0083



الرياض 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسوزعت سفارة المملكة العربية السعودية ممثلة في الملحقية الدينية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جمهورية إثيوبيا 400 سلة غذائية رمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــــ حفظه الله ـ لتوزيع السلال الغذائية لعام 1441هـ، في العاصمة أديس أبابا بالتعاون مع المجلس العالي الإسلامي.حضر توزيع السلال الغذائية الملحق الديني السعودي علي بن خالد الخضيري ورئيس المجلس العالي للشؤون الإسلامية في اديس ابابا الشيخ سلطان أمان إيبا، ومقابي تامرات مسؤول شؤون الأديان في وزارة السلام في أديس أبابا وعدد من المسؤولين في المجلس.وبهذه المناسبة، ألقى الملحق الديني السعودي بإثيوبيا علي الخضيري كلمة أكد فيها أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله يحرص على تنفيذ هذا البرنامج سنوياً تجسيداً لمبدأ الأخوة الإسلامية وتحقيقاً للتضامن مع الأشقاء في شهر الخير والعطاء ، مشيراً إلى أن هذا البرنامج جاء في وقت والناس في أمس الحاجة إليه في ظل الظروف الراهنة مع تفشي وباء كورونا ونوه بالمتابعة والإشراف المباشر لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الذي يولي برنامج خادم الحرمين الشريفين أهمية بالغة ويتابع أدق تفاصيله، مبيناً بأن البرنامج تشرف على تنفيذه سفارة خادم الحرمين الشريفين في إثيوبيا ممثلة في مكتب الملحق الثقافي التابع لوزارة الشؤون الإسلامية.من جانبه قدم رئيس المجلس العالي للشؤون الإسلامية في أديس أبابا الشيخ سلطان أمان الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما السخي لشعب إثيوبيا، داعيا الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية من كيد الكائدين وشر الحاسدين وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.بدوره، أشاد مسؤول شؤون الأديان في وزارة السلام بأديس أبابا مقابي تامرات في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة بجهود المملكة العربية السعودية المتواصلة التي تعم نسيج الشعب الإثيوبي ، كما أعرب عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله - .// انتهى //16:52ت م0083

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية توزع 400 سلة غذائية في أديس أبابا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.