شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 2840 إصابة جدية بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 16 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 2840 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وأوضح متحدث وزارة الصحة انه تم تسجيل 1797 حالة تعافيجديدة من الفيروس . Advertisements وأوضح أن الفحوص المخبرية الجديدة سجلت 18285 فحص، ليبلغ إجمالي الفحوص 570360 فحصا وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس. وكشف أن إجمالي الحالات التراكمي 52016 وإجمالي الحالات النشطة 28048 منها حرجة 166وإجمالي حالات التعافي 23666 وإجمالي حالات الوفاة 302

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