شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 2840 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
قال متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أنه تم تسجيل 2840 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا، أنه من بين الحالات المصابة 26% من الإناث، و74% من الذكور.
وتم تسجيل 1797 حالة تعافي جديدة من الفيروس ليصبح الإجمالي 23,666 حالة ولله الحمد، وتسجيل 10 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 302 حالة وفاة.
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