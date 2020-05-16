محمد بن مسعود - الدمام - الحالة لمواطن قادم من الرياض سجلت محافظة الأفلاج، اليوم، حالة إصابة سابعة بفيروس كورونا لمواطن قدم من مدينة الرياض. وقالت مصادر لـ"الخليج 365": الحالة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم السبت في الأفلاج "ليلى" سُجلت لمواطن سعودي قادم من مدينة الرياض.فيروس كورونا الجديد 16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 04:59 PM الحالة لمواطن قادم من الرياض Advertisements الأفلاج تسجّل سابع إصابة بـ"كورونا" الأفلاج تسجّل سابع إصابة بـ"كورونا" سجلت محافظة الأفلاج، اليوم، حالة إصابة سابعة بفيروس كورونا لمواطن قدم من مدينة الرياض. وقالت مصادر لـ"الخليج 365": الحالة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم السبت في الأفلاج "ليلى" سُجلت لمواطن سعودي قادم من مدينة الرياض. الكلمات المفتاحية ، الأفلاج تسجّل سابع إصابة بـ"كورونا" ،

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