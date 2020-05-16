- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
عبدالله النحيط: صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، في ردّ على سؤال لـ"الخليج 365" عن زيادة عدد حالات المخالفين لقرار منع التجول، بأن الزيادة ملحوظة حيث تم رصد 3334 مخالفة لقرار منع التجول في يوم واحد.
وقال "الشلهوب": توزعت المخالفات في مناطق المملكة وكان أكثرها في منطقة الرياض بـ1845 مخالفة وسجلت منطقة مكة المكرمة 281 مخالفة ثم منطقة الشرقية التي سجلت 277 مخالفة.
وأضاف: المخالفات حالات فردية رغم ارتفاع عددها، وقد يكون هناك ارتباط بين المخالفات وعدد الحالات حيث شهدت المملكة اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات.
فيروس كورونا الجديد منع التجول
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 04:58 PM
تصدرتها الرياض بـ1845 ثم مكة بـ281 والشرقية بـ277"الداخلية": رصد 3334 مخالفة لقرار منع التجول في يوم واحد
عبدالله النحيط: صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، في ردّ على سؤال لـ"الخليج 365" عن زيادة عدد حالات المخالفين لقرار منع التجول، بأن الزيادة ملحوظة حيث تم رصد 3334 مخالفة لقرار منع التجول في يوم واحد.
وقال "الشلهوب": توزعت المخالفات في مناطق المملكة وكان أكثرها في منطقة الرياض بـ1845 مخالفة وسجلت منطقة مكة المكرمة 281 مخالفة ثم منطقة الشرقية التي سجلت 277 مخالفة.
وأضاف: المخالفات حالات فردية رغم ارتفاع عددها، وقد يكون هناك ارتباط بين المخالفات وعدد الحالات حيث شهدت المملكة اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات.
، "الداخلية": رصد 3334 مخالفة لقرار منع التجول في يوم واحد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الداخلية": رصد 3334 مخالفة لقرار منع التجول في يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.