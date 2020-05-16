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بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مكة المكرمة ومحافظاتها؛ 9904 حالة تعافٍ من أصل 23666 حالة تعافٍ موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.
في المقابل بلغ إجمالي الحالات النشطة في المنطقة، والتي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 11223 حالة.
وتوزعت حالات التعافي في المنطقة، على كل من العاصمة المقدسة ب 5593، وجدة بـ 3987، والطائف ب 269 حالة تعافٍ، فيما توزعت باقي الحالات على 14 محافظة ومركز وقرية في المنطقة.
فيروس كورونا الجديد
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 04:53 PM
من أصل 23666 موزعين على مستوى مناطق ومحافظاتحالات التعافي من "كورونا" في مكة ومحافظاتها يلامس 10 آلاف
بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مكة المكرمة ومحافظاتها؛ 9904 حالة تعافٍ من أصل 23666 حالة تعافٍ موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.
في المقابل بلغ إجمالي الحالات النشطة في المنطقة، والتي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 11223 حالة.
وتوزعت حالات التعافي في المنطقة، على كل من العاصمة المقدسة ب 5593، وجدة بـ 3987، والطائف ب 269 حالة تعافٍ، فيما توزعت باقي الحالات على 14 محافظة ومركز وقرية في المنطقة.
، حالات التعافي من "كورونا" في مكة ومحافظاتها يلامس 10 آلاف ،
المصدر : الخليج 365
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