محمد بن مسعود - الدمام - من أصل 23666 موزعين على مستوى مناطق ومحافظات بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مكة المكرمة ومحافظاتها؛ 9904 حالة تعافٍ من أصل 23666 حالة تعافٍ موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة. في المقابل بلغ إجمالي الحالات النشطة في المنطقة، والتي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 11223 حالة. وتوزعت حالات التعافي في المنطقة، على كل من العاصمة المقدسة ب 5593، وجدة بـ 3987، والطائف ب 269 حالة تعافٍ، فيما توزعت باقي الحالات على 14 محافظة ومركز وقرية في المنطقة. فيروس كورونا الجديد

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 04:53 PM Advertisements من أصل 23666 موزعين على مستوى مناطق ومحافظات حالات التعافي من "كورونا" في مكة ومحافظاتها يلامس 10 آلاف حالات التعافي من "كورونا" في مكة ومحافظاتها يلامس 10 آلاف بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مكة المكرمة ومحافظاتها؛ 9904 حالة تعافٍ من أصل 23666 حالة تعافٍ موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة. في المقابل بلغ إجمالي الحالات النشطة في المنطقة، والتي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 11223 حالة. وتوزعت حالات التعافي في المنطقة، على كل من العاصمة المقدسة ب 5593، وجدة بـ 3987، والطائف ب 269 حالة تعافٍ، فيما توزعت باقي الحالات على 14 محافظة ومركز وقرية في المنطقة. الكلمات المفتاحية

، حالات التعافي من "كورونا" في مكة ومحافظاتها يلامس 10 آلاف ،

المصدر : الخليج 365

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