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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، السبت، أن المغادرين عبر مطار الكويت الدولي، سيتم فحصهم وإعطاؤهم شهادة بخلوهم من فيروس كورونا في حال كانت النتيجة سلبية.
وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميماً في شأن الإجراءات التشغيلية للتعامل مع رحلات إخلاء غير الكويتيين من البلاد، جاء فيه أنه "سيتم فحص المسافرين داخل المطار، في أماكن مخصصة لذلك، من قبل وزارة الصحة وإعطاؤهم شهادة مصدقة ومعتمدة بخلوهم من فيروس كورونا، في حال كانت النتيجة سلبية، فيما يتم التعامل معهم وفق الإجراءات من قبل وزارة الصحة لو كانت النتيجة إيجابية".
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، أمس الجمعة أنه تم تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12860، وتسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 96.
فيروس كورونا الجديد
الكويت.. منح المسافرين "شهادة خلو من كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-16
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، السبت، أن المغادرين عبر مطار الكويت الدولي، سيتم فحصهم وإعطاؤهم شهادة بخلوهم من فيروس كورونا في حال كانت النتيجة سلبية.
وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميماً في شأن الإجراءات التشغيلية للتعامل مع رحلات إخلاء غير الكويتيين من البلاد، جاء فيه أنه "سيتم فحص المسافرين داخل المطار، في أماكن مخصصة لذلك، من قبل وزارة الصحة وإعطاؤهم شهادة مصدقة ومعتمدة بخلوهم من فيروس كورونا، في حال كانت النتيجة سلبية، فيما يتم التعامل معهم وفق الإجراءات من قبل وزارة الصحة لو كانت النتيجة إيجابية".
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، أمس الجمعة أنه تم تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12860، وتسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 96.
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
04:41 PM
بعد فحص جميع المغادرين وكانت النتيجة سلبية
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، السبت، أن المغادرين عبر مطار الكويت الدولي، سيتم فحصهم وإعطاؤهم شهادة بخلوهم من فيروس كورونا في حال كانت النتيجة سلبية.
وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميماً في شأن الإجراءات التشغيلية للتعامل مع رحلات إخلاء غير الكويتيين من البلاد، جاء فيه أنه "سيتم فحص المسافرين داخل المطار، في أماكن مخصصة لذلك، من قبل وزارة الصحة وإعطاؤهم شهادة مصدقة ومعتمدة بخلوهم من فيروس كورونا، في حال كانت النتيجة سلبية، فيما يتم التعامل معهم وفق الإجراءات من قبل وزارة الصحة لو كانت النتيجة إيجابية".
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، أمس الجمعة أنه تم تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12860، وتسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 96.
، الكويت.. منح المسافرين "شهادة خلو من كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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