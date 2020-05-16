، الثالثة أوروبياً.. إيطاليا تسمح بالسفر للخارج بعد أسبوعين ،

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وافقت الحكومة الإيطالية، اليوم السبت، على مرسوم يسمح بالسفر للخارج واستقبال السياح خلال أسبوعين وتتجه لإلغاء أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا بسبب فيروس كورونا، لتصبح الدولة الثالثة أوروبياً في ذلك بعد اليونان وسلوفينيا.
وستسمح الحكومة الايطالية بالسفر دون عوائق عبر البلاد، وسعت بعض المناطق إلى عودة أسرع، لكن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أصر على العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي؛ لمنع موجة ثانية من العدوى.
ولقي أكثر من 31600 إيطالي حتفهم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ الكشف عن تفشي المرض في 21 فبراير وهو ثالث أكبر عدد من الوفيات في دولة بالعالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي محاولة لاحتواء العدوى، كانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض قيوداً على الصعيد الوطني في مارس، وأقرت فقط تخفيفاً أولياً للقواعد في الرابع من مايو عندما سمحت بإعادة فتح المصانع والحدائق.
ومن المقرر فتح المحلات التجارية في 18 مايو، كما قررت الحكومة أنه يجب السماح بجميع التنقلات داخل كل منطقة ابتداءً من نفس اليوم مما يعني أنه سيكون بوسع الأشخاص زيارة الأصدقاء.
وسيظل حظر السفر بين الأقاليم والسفر للخارج ساريا إلى ما بعد عطلة عيد الجمهورية في إيطاليا في الثاني من يونيو حزيران مما يحظر أي سفر جماعي خلال العطلات الممتدة مع عطلة نهاية الأسبوع.
وسيتم رفع جميع قيود السفر ابتداءً من الثالث من يونيو وهو ما يعد حدثاً رئيساً على طريق إيطاليا نحو التعافي الكامل.
فيروس كورونا الجديد
الثالثة أوروبياً.. إيطاليا تسمح بالسفر للخارج بعد أسبوعينخالد خليل الخليج 365 2020-05-16
وافقت الحكومة الإيطالية، اليوم السبت، على مرسوم يسمح بالسفر للخارج واستقبال السياح خلال أسبوعين وتتجه لإلغاء أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا بسبب فيروس كورونا، لتصبح الدولة الثالثة أوروبياً في ذلك بعد اليونان وسلوفينيا.
وستسمح الحكومة الايطالية بالسفر دون عوائق عبر البلاد، وسعت بعض المناطق إلى عودة أسرع، لكن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أصر على العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي؛ لمنع موجة ثانية من العدوى.
ولقي أكثر من 31600 إيطالي حتفهم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ الكشف عن تفشي المرض في 21 فبراير وهو ثالث أكبر عدد من الوفيات في دولة بالعالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي محاولة لاحتواء العدوى، كانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض قيوداً على الصعيد الوطني في مارس، وأقرت فقط تخفيفاً أولياً للقواعد في الرابع من مايو عندما سمحت بإعادة فتح المصانع والحدائق.
ومن المقرر فتح المحلات التجارية في 18 مايو، كما قررت الحكومة أنه يجب السماح بجميع التنقلات داخل كل منطقة ابتداءً من نفس اليوم مما يعني أنه سيكون بوسع الأشخاص زيارة الأصدقاء.
وسيظل حظر السفر بين الأقاليم والسفر للخارج ساريا إلى ما بعد عطلة عيد الجمهورية في إيطاليا في الثاني من يونيو حزيران مما يحظر أي سفر جماعي خلال العطلات الممتدة مع عطلة نهاية الأسبوع.
وسيتم رفع جميع قيود السفر ابتداءً من الثالث من يونيو وهو ما يعد حدثاً رئيساً على طريق إيطاليا نحو التعافي الكامل.
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
03:27 PM
نتجه لإلغاء أكثر القيود صرامة بسبب فيروس "كورونا"
وافقت الحكومة الإيطالية، اليوم السبت، على مرسوم يسمح بالسفر للخارج واستقبال السياح خلال أسبوعين وتتجه لإلغاء أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا بسبب فيروس كورونا، لتصبح الدولة الثالثة أوروبياً في ذلك بعد اليونان وسلوفينيا.
وستسمح الحكومة الايطالية بالسفر دون عوائق عبر البلاد، وسعت بعض المناطق إلى عودة أسرع، لكن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أصر على العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي؛ لمنع موجة ثانية من العدوى.
ولقي أكثر من 31600 إيطالي حتفهم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ الكشف عن تفشي المرض في 21 فبراير وهو ثالث أكبر عدد من الوفيات في دولة بالعالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي محاولة لاحتواء العدوى، كانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض قيوداً على الصعيد الوطني في مارس، وأقرت فقط تخفيفاً أولياً للقواعد في الرابع من مايو عندما سمحت بإعادة فتح المصانع والحدائق.
ومن المقرر فتح المحلات التجارية في 18 مايو، كما قررت الحكومة أنه يجب السماح بجميع التنقلات داخل كل منطقة ابتداءً من نفس اليوم مما يعني أنه سيكون بوسع الأشخاص زيارة الأصدقاء.
وسيظل حظر السفر بين الأقاليم والسفر للخارج ساريا إلى ما بعد عطلة عيد الجمهورية في إيطاليا في الثاني من يونيو حزيران مما يحظر أي سفر جماعي خلال العطلات الممتدة مع عطلة نهاية الأسبوع.
وسيتم رفع جميع قيود السفر ابتداءً من الثالث من يونيو وهو ما يعد حدثاً رئيساً على طريق إيطاليا نحو التعافي الكامل.
، الثالثة أوروبياً.. إيطاليا تسمح بالسفر للخارج بعد أسبوعين ،
المصدر : الخليج 365
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