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لم يسجل مركز البشائر ، شمال منطقة عسير، أي إصابات بفيروس كورونا وذلك حتى اليوم الـ 75 حتى الآن.
وشهدت مدينة البشائر تطبيق قرار منع التجول منذ بداية إقراره في أنحاء المملكة كافة؛ حفاظاً على سلامة سكانها.فيروس كورونا الجديد
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 04:45 PM
لم تسجل أي إصابات بالفيروس حتى الآن
لم يسجل مركز البشائر ، شمال منطقة عسير، أي إصابات بفيروس كورونا وذلك حتى اليوم الـ 75 حتى الآن.
وشهدت مدينة البشائر تطبيق قرار منع التجول منذ بداية إقراره في أنحاء المملكة كافة؛ حفاظاً على سلامة سكانها.
، "البشائر" .. 75 يوماً من الصمود أمام "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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