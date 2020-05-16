محمد بن مسعود - الدمام - بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لـ" كورونا أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مستشفى خاص بمحافظة ينبع؛ بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد. وقالت "صحة المدينة" إنها أغلقت تحفظياً مستشفى خاص بمحافظة ‎ينبع؛ نظراً لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس ‎كورونا المستجد والعديد من المخالفات الطبية والفنية. وأكدت "الصحة" أهمية التقيد بالإجراءات والتعليمات الصادرة إلى جميع المؤسسات الصحية؛ حفاظاً على صحة وسلامة الجميع. فيروس كورونا الجديد فيروس كورونا الجديد 16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 04:43 PM Advertisements بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لـ"كورونا" "صحة المدينة" تغلق مستشفى خاص بينبع تحفظياً "صحة المدينة" تغلق مستشفى خاص بينبع تحفظياً أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مستشفى خاص بمحافظة ينبع؛ بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد. وقالت "صحة المدينة" إنها أغلقت تحفظياً مستشفى خاص بمحافظة ‎ينبع؛ نظراً لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس ‎كورونا المستجد والعديد من المخالفات الطبية والفنية. وأكدت "الصحة" أهمية التقيد بالإجراءات والتعليمات الصادرة إلى جميع المؤسسات الصحية؛ حفاظاً على صحة وسلامة الجميع. الكلمات المفتاحية ، "صحة المدينة" تغلق مستشفى خاص بينبع تحفظياً ،

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