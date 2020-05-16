، متحدث "الداخلية": كل من حضر التجمعات أو دعا إليها يعد "مخالفاً" ،

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شددت وزارة الداخلية على منع التجمعات بكافة أشكالها وصورها وأماكن حدوثها، مؤكدة أن كل من حضر التجمعات يعدّ مخالفاً، نظراً لأن أوقات السماح بالتجول تهدف إلى قضاء الاحتياجات وليس للزيارات.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب: التجمعات تشمل أي تجمع لأسرة واحدة أو أكثر من أسرة واحدة يتكون من خمسة أشخاص فأكثر في حيّز واحد ومحدد لا تربطهم علاقة سكنية واحدة، ومنها التجمعات العائلية بمعنى أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة.
وأضاف: التجمعات غير العائلية يقصد بها التجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، والتجمعات في المناسبات الاجتماعية كالأفراح والعزاء والحفلات والندوات والصالونات ونحوها والتجمعات العمالية أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء أو الاستراحات أو المزارع ونحوها خلاف مساكنهم.
وأضاف: التجمعات في المحلات التجارية المصرح لها أي تجمع المتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير تعدّ مخالفة.
وأردف "الشلهوب": يعد مخالفاً كل من حضر التجمعات المخالفات المذكورة أو دعا اليها وتسبب فيها، وقد تم رصد أكثر من مخالفة تجمعات سواء من عمالة وافدة أو مواطنين والتعامل معها مباشرة.
فيروس كورونا الجديد منع التجول
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 04:35 PM
قال: أوقات السماح بالتجول لقضاء الحاجات وليس للزياراتمتحدث "الداخلية": كل من حضر التجمعات أو دعا إليها يعد "مخالفاً"
شددت وزارة الداخلية على منع التجمعات بكافة أشكالها وصورها وأماكن حدوثها، مؤكدة أن كل من حضر التجمعات يعدّ مخالفاً، نظراً لأن أوقات السماح بالتجول تهدف إلى قضاء الاحتياجات وليس للزيارات.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب: التجمعات تشمل أي تجمع لأسرة واحدة أو أكثر من أسرة واحدة يتكون من خمسة أشخاص فأكثر في حيّز واحد ومحدد لا تربطهم علاقة سكنية واحدة، ومنها التجمعات العائلية بمعنى أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة.
وأضاف: التجمعات غير العائلية يقصد بها التجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، والتجمعات في المناسبات الاجتماعية كالأفراح والعزاء والحفلات والندوات والصالونات ونحوها والتجمعات العمالية أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء أو الاستراحات أو المزارع ونحوها خلاف مساكنهم.
وأضاف: التجمعات في المحلات التجارية المصرح لها أي تجمع المتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير تعدّ مخالفة.
وأردف "الشلهوب": يعد مخالفاً كل من حضر التجمعات المخالفات المذكورة أو دعا اليها وتسبب فيها، وقد تم رصد أكثر من مخالفة تجمعات سواء من عمالة وافدة أو مواطنين والتعامل معها مباشرة.
، متحدث "الداخلية": كل من حضر التجمعات أو دعا إليها يعد "مخالفاً" ،
المصدر : الخليج 365
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