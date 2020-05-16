بالصور.. 103 مواطنًا عالقين بالفلبين يعودون إلى المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): عاد 103 من المواطنين العالقين بجمهورية الفلبين، إلى المملكة، اليوم السبت، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير عاد 103 من المواطنين العالقين بجمهورية الفلبين، إلى المملكة، اليوم السبت، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وبمتابعة من وزير الخارجية. وفي الفلبين، كان في وداع المواطنين، السفير الدكتور عبدالله البصيري وموظفو السفارة بالفلبين؛ فيما قبل أسابيع، كان غادر مانيلا 169 مواطناً، ثم في رجب الماضي عند تعليق الطيران غادرها 370 مواطنًا؛ في ظل جهود ومتابعة من السفارة. Advertisements

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