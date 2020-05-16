شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم قطع صلاة الفريضة لإدراكها مع الجماعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ سليمان الماجد، قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى سابقا، عن حكم قطع صلاة الفريضة لإدراكها مع الجماعة .
وكان أحد متابعي برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة قد تساءل اذا ما كان يجوز له قطع صلاة الفريضة لإدراكها مع الجماعة
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وأجاب الشيخ بأن فعل ذلك غير مشروع، وأنه طالما بدأ الصلاة فعليه أن يتمها.
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