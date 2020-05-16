شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم قطع صلاة الفريضة لإدراكها مع الجماعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سليمان الماجد، قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى سابقا، عن حكم قطع صلاة الفريضة لإدراكها مع الجماعة .

وكان أحد متابعي برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة قد تساءل اذا ما كان يجوز له قطع صلاة الفريضة لإدراكها مع الجماعة

.

وأجاب الشيخ بأن فعل ذلك غير مشروع، وأنه طالما بدأ الصلاة فعليه أن يتمها.