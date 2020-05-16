شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «الماجد» يوضح ‏كيفية زكاة المال المستثمر في التقسيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان الماجد، اليوم السبت، كيفية زكاة المال المستثمر في التقسيط.

وأوضح الشيخ سليمان الماجد، خلال برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة، أن الأقساط هنا تجرى عليها أحكام زكاة الديون، كما يشترط لوجوب زكاة الدين أن يكون باذلًا أي غير مماطل.

وأكد الشيخ " الماجد " أن من بين الشروط أيضًا أن يكون مليئًا أي غير معسر؛ فإذا وجد أحدهما أو كلاهما معًا فهنا لا تجب الزكاة، وإن أخرجها لسنة احتياطًا فهذا حسن.