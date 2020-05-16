شاهد.. «الماجد» يوضح ‏كيفية زكاة المال المستثمر في التقسيط

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان الماجد، اليوم السبت، كيفية زكاة المال المستثمر في التقسيط.
وأوضح الشيخ سليمان الماجد، خلال برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة، أن الأقساط هنا تجرى عليها أحكام زكاة الديون، كما يشترط لوجوب زكاة الدين أن يكون باذلًا أي غير مماطل.
وأكد الشيخ " الماجد " أن من بين الشروط أيضًا أن يكون مليئًا أي غير معسر؛ فإذا وجد أحدهما أو كلاهما معًا فهنا لا تجب الزكاة، وإن أخرجها لسنة احتياطًا فهذا حسن.
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