شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «الداخلية» : رصد 3334 مخالفة في يوم واحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، اليوم السبت، أنه حتى يوم أمس ولمدة يوم واحد بلغت المخالفات 3334 مخالفة على مستوى مناطق المملكة.

وأوضح المقدم طلال الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن مدينة الرياض هي الأعلى بـ 1845 مخالفة، وتليها مكة المكرمة بـ 281 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 277 مخالفة.

وقال متحدث وزارة الداخلية، أنه تم رصد مخالفات استخدام تصاريح لغير المصرحين لهم، أو استخدامها خارج الأوقات الخاصة بمنع التجول، والعقوبة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد عن 100 ألف، أو السجن بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بهما معاً.