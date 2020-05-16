شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: فاتورة الكهرباء ليست ضمن المستندات المطلوبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

وتساءل مستفيد إلى حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر تويتر؛ حيث قال: " لدي منزل لا يتوفر به صك علما أن التيار الكهربائي موجود باسمي هل يثبت الاستقلال " .

وأجاب حساب المواطن: " ‏‎فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة ويجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل عقد الايجار الموحد أو صك الملكية للسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، وفي حال عدم توفرها يتم اضافتك كتابع لرب الأسرة ، نسعد بخدمتك " .