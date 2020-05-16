هطول أمطار على أجزاء متفرقة من الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): تشهد أجزاء متفرقة من محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، هطول أمطار متوسطة. تشهد أجزاء متفرقة من محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، هطول أمطار متوسطة. ومن جانبه، ناشد المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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