شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 2840 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 2840 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تفصيل الحالات الجديدة في المملكة من حيث الجنس: 26 % إناث، ذكور 74 %؛ فيما العمر:

9 % أطفال، 87 % بالغين، 4 % كبار السن، أما الجنسية: 34 % مواطنين، جنسيات أخرى 66 %.

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وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن الفحوص المخبرية الجديدة سجلت 18285 فحص، ليبلغ إجمالي الفحوص 570360 فحص، فيما تم تسجيل 1797 حالة تعافي جديدة في المملكة؛ فضلًا عن تسجيل 10 وفيات جديدة لحالات مصابة.

وقال الدكتور العبدالعالي، أن إجمالي الحالات التراكمي 52016؛ فيما إجمالي الحالات النشطة 28048 منها حرجة 166، بينما إجمالي حالات التعافي 23666، وإجمالي حالات الوفاة 302 حالة.