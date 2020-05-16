شكرا لمتابعة خبر عن خطوات التعامل مع حالة تابع غير مؤهل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، عن ثلاث خطوات للتعامل مع حالة " تابع غير مؤهل " ، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.
وقال حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " أنه في حال تم دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية للتابع تابع غير مؤهل" ، فيلزم إجراء 3 خطوات وهي: أولًا: تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية " .
وأضاف: " ثانيًا: تقديم اعتراض، من خلال توجه الشخص إلى الحساب الخاص به عبر البوابة الإلكترونية، واختيار " دراسة الأهلية " ؛ ثم ثالثًا: الضغط على أيقونة إعادة التقديم للتابعين في حال تم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر " .
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