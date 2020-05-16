شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الشمالية تحدد موعد إرسال الوثائق لخريجي وخريجات الجامعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية أن الوثائق لخريجي وخريجات الجامعة الدفعة "13"، ستكون متاحة إلكترونياً، من يوم 15 - -10 1441هـ، على مدار خمسة أيام وفق آلية معينة، وسيتم إرسال وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية عبر البريد.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أن يوم الأحد 15 -10 - 1441هـ، تتاح الوثائق لخريجي وخريجات كلية العلوم بعرعر، وكلية المجتمع بعرعر وطريف، ويوم الاثنين 16 - 10 كلية الهندسة والاقتصاد المنزلي، وكلية المجتمع برفحاء، ويوم الثلاثاء 17 - 10 كلية العلوم والآداب برفحاء وطريف، والأربعاء 18 - 10 التربية والآداب، والحاسبات وتقنية المعلومات، أما الخميس 19 - 10 ستكون متاحة لكلية إدارة الأعمال، والعلوم والآداب بالعويقيلة.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أنه يمكن للخريجين والخريجات الحصول على وثيقة التخرج الإلكترونية والسجل الأكاديمي، وذلك عن طريق الخدمة الذاتية للطالب، منوهةً أنه بما يخص الكليات الصحية ستتم إتاحة الوثيقة خلال أسبوع من وصول شهادة الامتياز من الكليات الصحية إلى عمادة القبول والتسجيل.