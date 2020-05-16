اخبار السعوديه

جامعة الإمام تعلن نتائج المتقدمين على برامج الدراسات العليا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الإمام تعلن نتائج المتقدمين على برامج الدراسات العليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مجلس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم، نتائح المتقدمين والمتقدمات لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ.

وجاء الإعلان بعد إجراء الفرز في ضوء شروط القبول المعلنة سابقًا، في ظل استمرار الوضع الراهن، وعملا بالإجراءات الوقائية اللازمة.

وأشار إلى أن الكليات ​والمعاهد ستقوم بالإعلان على مواقعها الإلكترونية عن آليات المفاضلة وإجراءات القبول النهائي في ضوء الأعداد المعتمدة من مجلس الجامعة.

وأضاف أن العمادة استقبلت خلال فترة الإعلان من 6 رجب 1441هـ وحتى 15 رجب 1441هـ عبر بوابة القبول طلبات 18150 متقدم ومتقدمة على 55 برنامج دراسات عليا، موضحة نتائج المتقدمين على الرابط التالي : أضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الإمام تعلن نتائج المتقدمين على برامج الدراسات العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا