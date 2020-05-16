شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الإمام تعلن نتائج المتقدمين على برامج الدراسات العليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مجلس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم، نتائح المتقدمين والمتقدمات لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ.

وجاء الإعلان بعد إجراء الفرز في ضوء شروط القبول المعلنة سابقًا، في ظل استمرار الوضع الراهن، وعملا بالإجراءات الوقائية اللازمة.

وأشار إلى أن الكليات ​والمعاهد ستقوم بالإعلان على مواقعها الإلكترونية عن آليات المفاضلة وإجراءات القبول النهائي في ضوء الأعداد المعتمدة من مجلس الجامعة.

وأضاف أن العمادة استقبلت خلال فترة الإعلان من 6 رجب 1441هـ وحتى 15 رجب 1441هـ عبر بوابة القبول طلبات 18150 متقدم ومتقدمة على 55 برنامج دراسات عليا، موضحة نتائج المتقدمين على الرابط التالي : أضغط هنا