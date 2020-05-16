شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. نجاح عملية نقل شجرة معمرة من مخطط سكني بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الجهات المختصة، اليوم السبت، من نقل شجرة معمرة من داخل مخطط سكني في الرياض إلى أحد مواقع التشجير، ضمن مشروع " الرياض الخضراء " .

وفي السياق نفسه، جاء ذلك بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وعدد من المتطوعين.

ومن جانبه، أوضح نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، أن الممارسات الإيجابية للمحافظة على الأشجار محل اهتمام وتقدير الوزارة، لافتًا إلى أنها تعمل على مدّ جسور التعاون للتكامل مع الجهات كافة؛ لدعم المبادرات لتحقيق الاستدامة البيئية.