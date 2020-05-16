بالصور.. وصول 255 مواطنًا إلى مطار الملك عبدالعزيز قادمين من القاهرة

ضمن رحلات عودة العالقين بالخارج
وصل 255 مسافرًا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قادمين من القاهرة، ضمن رحلات عودة المواطنين العالقين بالخارج.
وذكر مطار الملك عبدالعزيز الدولي –عبر تويتر- إنه وصلت رحلة قادمة من القاهرة، ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وجها بتوفير عودة السعوديين بالخارج، عقب تفشي وباء كورونا في العديد من الدول.
وأعلنت وزارة الخارجية لعموم المواطنين والمواطنات في الخارج، عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين.
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