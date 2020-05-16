بالفيديو.. أطباء سعوديون يواجهون كورونا بالولايات المتحدة

ضرب الأطباء السعوديون أروع الأمثلة في مكافحة فيروس كورونا ليس داخل المملكة فحسب بل وخارجها أيضًا، سواءٌ في مستشفيات أوروبا أو الولايات المتحدة، معبِّرين في الوقت نفسه عن قلقهم من تخفيف الإجراءات الاحترازية.

وفي تقرير بثته قناة الإخبارية، أوضح أحد الأطباء السعوديين بالولايات المتحدة أنهم يعيشون حالة من التحدي في مواجهة الفيروس.

بينما أعرب طبيب سعودي آخر، أنَّ هناك قلقًا من تخفيف القيود الوقائية خلال الأيام المقبلة ببعض الولايات، مما سيسفر عنه زيادة في أعداد المصابين.

وأضاف أنَّ هناك نقصًا غير متوقّع للعاملين في القطاع الصحي، في أجهزة فحص لفيروس كورونا.

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يذكر أنَّه يثور جدلًا كبيرًا في الولايات المتحدة بين اتجاهين متضادين؛ يرى الأول ضرورة عودة الحياة لطبيعتها واستئناف الأنشطة المعتادة، بينما يرى الطرف الآخر ضرورة توافر إجراءات وقائية لمنع ظهور إصابات جديدة من كورونا.

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